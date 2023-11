Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu urmeza sa adpopte, azi, in ședinșa de guvern, o ordonanța de guvern, in ceea ce privește cheltuielile bugetare atat la nivel central, cat și la nivel local.Șeful Executivului a declarat ca prioritatea Guvernului este sa nu existe niciun risc in ceea ce privește blocarea fondurilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca si in acest an Romania va avea printre cele mai mari cresteri economice din Uniunea Europeana. El a raspuns astfel, intrebat de presa despre faptul ca FMI a revizuit in scadere cresterea economica a Romaniei si daca masurile fiscale asumate de Guvern au jucat vreun…

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat in cadrul unei conferințe de prea ca Romania are cea mai mare evaziune fiscala din Uniunea Europeana. Șeful Executivului a afirmat insa ca a observat in ultima vreme o schimbare de atitudine in instituțiile statului.

- Premierul l-a primit, joi, la Palatul Victoria, pe secretarul general adjunct al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Ulrik Knudsen.Potrivit unui comunicat remis Agerpres de Guvern, Marcel Ciolacu a subliniat cu acest prilej ca aderarea Romaniei la OCDE reprezinta o prioritate…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi ca aderarea Romaniei la OCDE reprezinta o prioritate de prim rang a Guvernului. Premierul l-a primit, joi, la Palatul Victoria, pe secretarul general adjunct al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Ulrik Knudsen. Marcel Ciolacu a subliniat…

- Prim ministrul Marcel Ciolacu l a primit, astazi, la Palatul Victoria, pe secretarul general adjunct al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica OCDE , Ulrik Knudsen.Prim ministrul Marcel Ciolacu l a primit, astazi, la Palatul Victoria, pe secretarul general adjunct al Organizatiei pentru…

- Marcel Ciolacu l-a primit la Palatul Victoria pe secretarul general adjunct al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Ulrik Knudsen. Seful Executivului a subliniat cu acest prilej ca aderarea Romaniei la OCDE reprezinta o prioritate de prim rang a Guvernului, iar oficialul OCDE…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a primit joi, pe secretarul general adjunct al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Ulrik Knudsen. Seful Executivului a reiterat ca aderarea Romaniei la OCDE reprezinta o prioritate de prim rang a Guvernului.