Comentand pe marginea situației de la nivelul Coaliției și a recentelor evoluții in episodul nemulțumirilor generate, la nivelul USR PLUS, de revocarea lui Vlad Voiculescu de la varful Ministerului Sanatații (MS), liderul principalei formațiuni de opoziție a dat liber ironiilor. ”Intre timp s-a dezumflat domnul Barna, s-a dezumflat revoluția. Eu ma bucur ca am inceput […] The post Ciolacu, acid: ”S-a dezumflat domnul Barna, s-a dezumflat revolutia” - VIDEO first appeared on Ziarul National .