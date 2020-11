Stiri pe aceeasi tema

- A trebuit sa se ajunga la aproape 8.000 de cazuri pe zi și la peste 120 de morți in 24 de ore pentru ca președintele Klaus Iohannis sa accepte soluția propusa de PSD: o larga consultare cu toți specialiștii...

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca a discutat cu specialiștii, iar aceștia i-au spus ca saptamana aceasta vom ajunge la 10.000 de cazuri, iar in doua saptamani vom avea blocaj in spitale.Citește și: Ludovic Orban recunoaște SABOTAJUL impotriva Gabrielei Firea: i-a spus tot lui Nicușor…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, joi, ca pericolul de infectare cu noul coronavirus nu este in ziua votului, ci in timpul campaniei electorale. Ciolacu spune ca in prezent, lucrurile sunt „scapate de sub control” in privința infectarilor noi zilnice.Ciolacu atrage atenția ca prioritatea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca specialiștii ar trebui sa vina public și sa spuna daca se poate ține campania electorala sau nu, acesta fiind marele pericol pentru raspandirea Covid-19. Ciolacu a insistat asupra faptului ca Romania are peste 6000 de cazuri și ne-a cerut sa așteptam raportarea…

- Marcel Ciolacu a declarat ca Romania nu e pregatita sa intre in campanie electorala in doua saptamani, in contextul cresterii zilnice a numarului de infectari cu noul coronavirus. Liderul PSD a facut un nou apel la presedintele Klaus Iohannis sa asculte opinia specialistilor si a adaugat ca cei mai…

- „Prin ceea ce spun contribui la o mai buna informare”, a declarat Klaus Iohannis, in conferința de presa de la Cotroceni. Președintele a fost intrebat de jurnalista Alina Manolache, corespondentul Libertatea la Cotroceni, despre cum scade increderea oamenilor in politicieni și in sistemele democratice,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, la Iasi, intrebat fiind de jurnalisti ce parere are despre intalnirea dintre candidatul dreptei la primaria Capitalei, Nicusor Dan, si presedintele Klaus Iohannis, ca "la Cotroceni s-a facut un sediu de campanie". "Cred ca la Cotroceni…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a anuntat, la Adevarul Live, ca parlamentarii maghiari vor decide in ziua votului daca sustin motiunea de cenzura initiata de PSD. Poate suporta Romania si o criza politica suprapusa peste o criza sanitara? Va pica Guvernul Orban? Ar putea intra UDMR intr-o viitoare coalitie…