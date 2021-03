Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu l-a somat pe Vlad Voiculescu sa faca publice toate informațiile pe care le deține in scandalul masluirii datelor pandemiei. Masluirea datelor pandemiei de catre Guvernul Orban este un atentat la sanatatea romanilor și la siguranța statului, susține Marcel Ciolacu. Liderul PSD Marcel Ciolacu…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca trebuie sa ia foarte in serios o candidatura la presedintia Romaniei. „E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a sustinut, in plenul reunit al Parlamentului, luni seara. un amendament privind acordarea CEC BANK a unui imprumut in valoare de pana la 1.400.000.000 lei, insa amandamentul a fost respins prin vot. Citește și: SURSE - Ludovic Orban a pus ochii pe Antena 3 și Romania…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut luni, la dezbaterea privind legea bugetului de stat pe 2021, o ieșire nervoasa la adresa premierului Florin Cițu, dupa ce acesta a spus ca bugetul e facut astfel incat sa nu mai fure social-democrații: Citește și: SURSE - Ludovic Orban a pus ochii pe Antena…

- Liderul AUR, deputatul George Simion, a declarat vineri la Antena 3 ca președintele Klaus Iohannis „ține in lesa conducerea PSD”. George Simion a apreciat ca șeful statului este un președinte „absent” in cei 6 ani de mandat pe care i-a exercitat pana acum. In acest sens, el a spus ca ar fi…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, ii solicita președintelui Klaus Iohannis sa ceara „imperativ” ca Guvernul sa nu vanda pe nimic companiile romanești: „Sa nu fie partaș la acest furt”. „Iohannis trebuie sa faca un singur lucru la șueta anticonstituționala cu miniștrii de la Cotroceni: sa ceara imperativ…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a postat un mesaj de sfarșit de an plin de critici pentru actualii guvernanți. Social-democratul susține ca anul 2021 va un unul al austeritații. El ii indeamna pe romani sa iși faca din nou auzita vocea. ”Au vrut sa subjuge Romania in 2020. Au vrut sa detina controlul total.…

