- Tunisia si Indonezia au transmis marti membrilor Consiliului de Securitate al ONU un proiect de rezolutie care condamna anexarea de catre Israel a unor teritorii din Cisiordania, prevazuta in planul american de pace pentru Orientul Mijlociu, transmite Reuters. SUA isi vor exercita probabil dreptul de…

- Planul de pace pentru Orientul Milociu prezentat de presedintele american Donald Trump contravine mai multor rezolutii ale Natiunilor Unite, a indicat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, punand sub semnul intrebarii viabilitatea proiectului, transmite Reuters. 'Vedem reactia…

- Armata israeliana si-a consolidat prezenta in Cisiordania si in apropierea Fasiei Gaza dupa anuntarea proiectului american in Orientul Mijlociu, primit foarte favorabil de israelieni, dar cu foarte mare ostilitate in teritoriile palestiniene, relateaza AFP, scrie News.ro.La putin timp dupa…

- Scenariul promovat de Casa Alba prin planul sau de pace in Orientul Mijlociu autorizeaza anexarea coloniilor disputate din Cisiordania, a anuntat premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu, iar Washingtonul a confirmat, relateaza AFP, potrivit news.ro.Ambasadorul Statelor Unite la…

- Scenariul promovat de Casa Alba prin planul sau de pace in Orientul Mijlociu autorizeaza anexarea coloniilor disputate din Cisiordania, a anuntat premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu, iar Washingtonul a confirmat, relateaza AFP.

- Planul de pace american pentru Orientul Mijlociu a fost prezentat marti seara, in fata unui public care si-a manifestat entuziasmul in repetate randuri. A fost prezentat de presedintele Donald Trump si de premierul israelian, Benjamin Netanyahu. La ceremonie au fost prezenti si ambasadori a trei state…

- Mahmoud Abbas a refuzat, in ultimele luni, invitatiile presedintelui american Donald Trump la discutii despre planul sau de pace in Orientul Mijlociu, au declarat luni oficiali palestinieni de rang inalt pentru AFP, potrivit news.ro.Donald Trump ii primeste luni la Washington pe ”prietenul”…

- Un deputat iranian a anuntat o recompensa de 3 milioane de dolari pentru ”oricine il omoara pe (presedintele american Donald) Trump”, a relatat agentia semioficiala ISNA, preluata ieri de Reuters, potrivit Agerpres. „Din partea populatiei din provincia Kerman, vom plati o recompensa de 3 milioane de…