- Membri ai unor grupuri radicalizate si violente - Black Bloc - au aruncat cu pubele, PET-uri si fumigene in forte de ordine, joi, la Paris, in cadrul zilei de mobilizare impotriva unei reforme a pensionarii, iar unitati mobilizate au actionat in vederea dispersarii grupului cu gaze lacrimogene, la cativa…

- Administrarea medicamentelor prescrise de catre medic nu este doar cruciala pentru tratarea unei afecțiuni sau a unei boli pe termen scurt, dar joaca un rol important in prevenirea complicațiilor pe termen lung. Deși poate sa fie frustrant sa luam medicamente pentru afecțiuni care nu ne afecteaza in…

- 30 noiembrie 2022, COVID-19 in Alba. 8 noi infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ 30 noiembrie 2022, COVID-19 in Alba. 8 noi infectari și niciun deces, in ultimele 24 de ore, in județ La nivelul județului Alba, miercuri, 30 noiembrie 2022, s-au inregistrat 8 infectari cu COVID-19,…

- UE urmeaza sa propuna o taxa pentru vaping la nivel de bloc, ca parte a unei reorganizari a impozitarii industriei tutunului, care ar dubla, de asemenea, accizele in statele membre cu taxe reduse pe țigari, potrivit unui proiect de document al Comisiei Europene. Masurile luate de blocul comunitar pentru…

- Situație alarmanta in județul Cluj: Stocul de vaccinuri obligatorii pentru nou-nascuți este epuizat. Daca in alte zone ale țarii rezerva de vaccinuri este insuficienta, in spitalele din Cluj, Harghita și Gorj nu mai sunt deloc stocuri de vaccin.

- In urma solicitarilor primite de la cetatenii care locuiesc pe bulevardul Regina Elisabeta precum si a conducatorilor auto ce tranziteaza zona peninsulara, Primaria Municipiului Constanta, prin SC Confort Urban, a demarat lucrarile de inlocuire si aducere la nivelul carosabilului a peste 30 de capace…

- Litigiul vizeaza implementarea guvernantei corporative la nivelul institutiilor subordonate, pentru care conducerea administratiei judetene vrea sa mearga si in instanta Presedintele Mihai Lupu vrea acelasi regim si pentru Regia Judeteana de Apa, insa acest lucru nu este posibil, dat fiind ca, la RAJA,…

- Ciocniri violente la Atena, unde grecii au ieșit in strada pentru a cere salarii mai mari ca sa poata rezista in fața inflației și a crizei energetice. Greva a fost organizata de sindicatele grecești, scrie digi24.ro.