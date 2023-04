Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de 39 de ani a murit, dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent intr-un copac. Accidentul s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe drumul federal 62, in direcția Alsfeld-Lingelbach, Germania.

- Un sofer a fost prins, duminica, circuland cu 161 km/h pe un drum național din județul Tulcea, intr-o zona in care limita de viteza era de 90 km/h, informeaza polițiștii.Polițiștii Serviciului Rutier Tulcea au depistat in trafic, pe DN22A, un autoturism care circula cu viteza de 161 km/h, pe un sector…

- Traficul rutier a fost dat peste cap, marți dimineața, in zona Policlinicii Areni, din municipiul Suceava, din cauza unui șofer tupeist, care a lasat mașina parcata in curba, chiar in dreptul semnului cu parcarea interzisa.Daca "manevra" sa a ingreuna trecerea prin zona a autoturismelor ...

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de vineri, 17 Martie 2023, ora 18:00, pe E85, in localitatea Pufesti din judetul Vrancea.Din primele informatii, un grav accident rutier a avut loc pe E85 DN2 Adjud Focsani km 216 200m, in localitatea Pufesti unde a avut loc o coliziune intre doua TIR uri…

- INCREDIBIL… Alarma a fost data duminica dimineața cand, la numarul de urgența 112 a fost semnalata producerea unui accident cu un numar mare de victime, pe DN24, in apropiere de nodul rutier de la Crasna. Ajunși la fața locului, salvatorii au gasit doua autoturisme care s-au ciocnit frontal și, in fiecare…

- Accident de circulație in aceasta dimineața pe DJ 691, intre localitațile timișene Fibiș și Giarmata. O șoferița in varsta de 19 ani a fost ranita dupa ce a ajuns cu mașina pe contrasens. „O femeie in varsta de 19 ani a condus un autoturism pe DJ 691, dinspre localitatea Fibiș spre localitatea Giarmata…

- Un accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe centura ocolitoare a Reșiței. Conform infocs.ro, evenimentul s-a produs din cauza vitezei neadaptate pe un carosabil alunecos. La un moment dat, in fața unui autoturism ce rula dinspre Lend spre Dealul Mare, din sens opus, la o curba, a aparut…