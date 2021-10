Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de guvern pentru noile restrictii sanitare Foto: gov.ro Guvernul are o noua sedinta sâmbata programata sa înceapa peste doua ore, cele mai multe decizii fiind legate de contextul epidemiologic. Executivul va adopta Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta…

- Rata de infectare in Capitala a depașit vineri pragul de 7,5 și a ajuns la 7,68. Ieri, Bucureștiul avea o rata de infectare de 6,64 la mia de locuitor. Conform regulilor, cand incidența depașește 6 la mie, intra in vigoare noi restricții. Persoanele nevaccinate circula in weekend doar de la ora 5.00…

- NOI modificari ale regulilor privind pandemia: Persoanele vaccinate, SCUTITE de restricțiile de noapte, iar magazinele vor fi deschise dupa ora 18.00 NOI modificari ale regulilor privind pandemia: Persoanele vaccinate, SCUTITE de restricțiile de noapte, iar magazinele vor fi deschise dupa ora 18.00…

- Școala de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba a dat startul inscrierilor pentru clasele care funcționeaza sub tutela instituției, fiind vorba despre zeci de specializari cultural-artistice. Durata cursurilor este de 2, 3 sau 4 ani, in funcție de specializare, pe…

- Școala de Arte și Meșteșuguri Alba a dat startul inscrierilor pentru specializarile cultural-artistice Școala de Arte și Meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultura „Augustin Bena” Alba a dat startul inscrierilor pentru clasele care funcționeaza sub tutela instituției, fiind vorba despre zeci de specializari…

- Social Nemulțumiri fața de starea actuala a sistemului de sanatate exprimate de cetațeni in cadrul “Morning CoFE” la Roșiorii de Vede august 24, 2021 12:52 Astazi, la Clubul Pensionarilor din Roșiori de Vede, echipa EUROPE DIRECT Teleorman a organizat “Morning CoFE”, avand tema “Un viitor mai bun…

- Pandemia a schimbat preferintele managerilor romani privind beneficiile extra salariale. Potrivit unui barometru de opinie realizat de EXEC-EDU, anul trecut cele mai cautate beneficii au fost programul de lucru flexibil, precum si asigurarea si servicii medicale gratuite.

- Mitul imunitații oferite de vaccin tinde sa dispara. Germania legifereaza a treia doza. Pandemia intre discurs și certitudine Mitul imunitații oferite de vaccin tinde sa dispara. Germania legifereaza a treia doza. Pandemia intre discurs și certitudine Guvernul german lucreaza la un proiect prin care…