Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a amanat dialogul cu SUA asupra dezarmarii nucleare in cadrul Tratatului Noul START din cauza ''lipsei de dispozitie'' a Washingtonului de a avea in vedere prioritatile Moscovei, a declarat marti vice-ministrul rus de externe Serghei Riabkov, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Fii…

- Compania introduce din prima luna a anului 2023, noi zboruri de linie. Wizzair va avea o noua cursa de linie cu destinația Israel. Romanii care vor sa calatoreasca pe acest segment iși pot deja achiziționa biletele. Wizzair va avea o noua cursa de linie din Ianuarie Wizzair a decis ca in aceasta perioada…

- De curand, Anca Serea și Adi Sina și-au cumparat casa in care au locuit cu chirie, dupa ce locuința pe care au achiziționat-o acum ceva vreme au vandut-o din cauza ca era prea mica. Acum, alaturi de mai mulți muncitori, ei fac modificari, vor sa amenajeze camerele copiilor. Anca Serea dezvaluie ca e…

- O fetița de opt ani din vestul Germaniei a fost eliberata dupa ce ar fi fost ținuta inchisa de mama și bunicii ei inca de cand avea mai puțin de un an, ramanand atat de subdezvoltata din punct de vedere fizic incat abia poate sa urce cateva scari, relateaza The Guardian,

- Anul trecut, MG a dezvaluit conceptul Cyberster, o mașina care anunța un viitor model de serie electric decapotabil, cu doua locuri. Inițial, noul model ar fi trebuit sa fie prezentat oficial in aceasta luna, la Salonul Auto de la Guangzhou. Insa, din cauza unor cazuri noi de COVID-19 in China, constructorul…

- Pe timpul executarii unei acțiuni in localitatea Cazaci (raul Ilfov), care a vizat verificarea modului in care se desfașoara activitatea de pescuit in habitatele piscicole naturale, jandarmii au constatat 7 fapte de natura contravenționala pentru nerespectarea prevederilor legale privind pescuitul și…

- O benzinarie de pe strada Plopilor din Cluj-Napoca, punct de lucru al SC Filder DHR SRL, a fost inchisa de Protecția Consumatorilor. In urma verificarii aspectelor sesizate de un consumator, Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (CRPC RNV) Cluj prin CJPC Cluj a desfașurat,…

- FCSB a fost umilita de Silkeborg, scor 0-5, intr-un meci din etapa #3 din grupele Conference League. Nota maxima in caseta GSP pentru jucatorii de la FCSB a fost 3 (TREI). Cu toate acestea, majoritatea celor care au inceput meciul ca titulari au primit nota doi, unii dintre ei fiind scoși la pauza.…