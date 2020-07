Actorul, care, dupa o prodigioasa cariera in film, teatru și televiziune in Romania a ales sa evadeze din comunism și sa se stabileasca in Germania s-a repatriat in țara sa de origine in 2005 . George Paul Avram a fugit in 1987 din cauza represaliilor la care a fost supus de un important director din Ministerul Culturii de atunci. Marele actor are la activ peste 50 de roluri in cele mai importante piese montate la Teatrul Național din București precum și apariții-cheie in producții cinematografice cum ar fi ”Nea Marin Miliardar”, ”Aurel Vlaicu”, ”Actorul și salbaticii”, ”Mitica Popescu”, ”Colierul…