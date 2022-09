Stiri pe aceeasi tema

- CONTROALE… Ilegalitațile se țin lanț in balciul de la Huși! Poliția economica a poftit și ea la “distracțiile” oferite in marginea orașului, de Primaria Huși, in parteneriat cu familia Buzdugan și ce a gasit acolo este de pomina! Bani incasați fara niciun bon fiscal sau bilete, sume nejustificate, muncitori…

- UPDATE: Ies la iveala detalii infioratoare despre crima de la Huși. Se pare ca Marcel Catalin Gheorghiu și celalalt complice au mers in toiul nopții sa fure din apartamentul situat pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Huși. Tanarul de 29 de ani i-ar fi surprins pe cei doi in timp ce ii jefuiau locuința,…

- CU ROADELE PE MASA… Calendaristic vorbind, am intrat deja in prima luna din toamna acestui an, iar pentru comunitatile rurale din judet a devenit o traditie organizarea, la nivel local, a unei manifestari culturale dedicata acestui frumos si nostalgic anotimp. Asadar, dupa intreruperea cauzata de raspandirea…

- Dupa ce luna trecuta au spus „Da” pe repede-inainte in Las Vegas si au petrecut apoi cateva zile „de miere” la Paris, Ben Affleck (50 de ani) si J.Lo (53 de ani) nu au terminat de sarbatorit. Pun la cale o noua petrecere de nunta. Jennifer Lopez, care are o avere estimata la 400 milioane […] Articolul…

- CIRC… Un barbat din satul Popeni, comuna Zorleni, in varsta de 60 ani, a fost arestat preventiv, dupa ce a facut un scandal de pomina cu polițiștii veniți sa potoleasca spiritele intre el și un vecin! Suparat ca vecinul cu care avea socoteli mai vechi de incheiat, i-a refuzat “pacea” cu care a vrut…

- DE VIITOR… Gimnastica feminina romaneasca da semne de revenire. Amalia Puflea, din Barlad, a cucerit nu mai puțin de trei medalii de aur și una de argint la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) din Slovacia. Sportiva crescuta la CSȘ Barlad a luat aurul la barna, sol și cu echipa Romaniei,…

- ORGOLII POLITICE… Ședința Consiliului Local Vaslui, desfașurata joi, a fost una extrem de disputata, in care s-a reușit performanța ca toate cele 18 proiecte de hotarare inițiate de primarul Vasile Paval sa nu treaca la vot. Este pentru prima data in istoria legislativului local cand se intampla acest…

- ANGAJARI… Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Podul Inalt” al județului Vaslui scoate la concurs 30 de posturi de conducator auto (autospeciale). Candidații trebuie sa aiba varsta cuprinsa intre 18 și 35 de ani (impliniți in anul participarii la concurs), studii medii civile cu diploma de bacalaureat…