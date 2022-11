Stiri pe aceeasi tema

- Argentina le-a facut o surpriza neplacuta fanilor, dubla campioana mondiala pierzand meciul de debut de la Campionatul Mondial: 1-2 cu Arabia Saudita. La finalul partidei, Lionel Messi o oferit o explicație pentru eșecul neașteptat al „Pumelor”.

- In Anglia - Iran 6-2, meci din grupa B, asiaticii au efectuat 6 modificari mulțumita unei reguli introduse de FIFA in regulamentul pentru Campionatul Mondial. Partida dintre Anglia și Iran, cea care a deschis ziua 2 a Mondialului din Qatar, a fost extrem de fragmentata in prima parte. In minutul 9,…

- GSP a vizitat mini-orașul creat special de Qatar pentru a suplimenta intr-un mod original capacitatea de cazare a țarii: mii de containere au fost transformate pe un camp in camere de hotel, cu dotari minime și in care au fost instalate și ventilatoare, dar și aparate de aer condiționat, in lipsa carora…

- Cele mai tari meciuri de la Campionatul Mondial au cele mai mari cote din lume sunt la Mozzart Bet! Anglia – Iran (ora15:00) cota 1.40 Englezii debuteaza la Cupa Mondiala și au un meci la indemana pentru un debut perfect in Qatar. Southgate are un lot fantastic la dispoziție pentru acest turneu final,…

- Orice turist, suporter sau, pur și simplu, om venit in interes de serviciu la Campionatul Mondial trebuie sa știe o serie de reguli, pe care daca le incalci in Qatar poți avea probleme foarte mari. Ar fi fost poate mai simplu și mai scurt sa treci in revista ceea ce iți este permis cand ajungi la Doha…

- Duminica, in ziua in care Campionatul Mondial din Qatar pornește la drum, naționala Romaniei disputa un meci amical la Chișinau, in compania Republicii Moldova. Entuziasmul general de peste Prut, nascut in jurul acestui meci in ultimele ziel, a fost preluat și de oamenii din anturajul naționalei noastre.…

- Intr-un meci arbitrat de Istvan Kovacs, Danemarca a reușit surpriza serii in Liga Națiunilor și a invins Franța, deținatoarea trofeului, scor 2-0. Dupa meci, selecționerul Didier Deschamps a incercat sa explice cauzele eșecului și a dezvaluit ce le-a lipsit elevilor sai pentru a se impune. Concluziile…

- Campionatul Mondial de Fotbal din acest an va debuta pe 20 noiembrie, iar fanii din intreaga lume care vor participa la eveniment se intreaba in ce condiții vor avea voie sa consume alcool in Qatar (este cunoscut faptul ca in acest stat este interzis consumul de alcool in locuri publice).