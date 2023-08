Cine sunt tinerii ucişi de şoferul drogat în accidentul din Vama Veche Andrei si Roberta sunt cei doi tineri ucisi de soferul drogat, sambata, in accidentul din Vama Veche. Ei au murit pe loc, in timp ce prietenii lor sunt la spital, in stare grava. Roberta avea 20 de ani, iar Andrei 21. Șoferul de 19 ani, drogat, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei in localitatea 2 Mai, a fost arestat preventiv. El a fost depistat pozitiv la trei droguri, dupa ce fugise de la locul accidentului. Roberta avea doar 20 de ani și o viața intreaga inainte. Din pacate, i-a fost curmata chiar in locul in care mersese sa se distreze și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

