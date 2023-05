Cine sunt oamenii care primesc 1.500 de euro, „bonusul pentru familie”, dacă îşi îngrijesc rudele bolnave A fost demarat un ajutor financiar important pentru oamenii care au grija de rudele bolnave. E vorba despre un bonus de 1.500 de euro, numit „bonusul pentru familie”. Deocamdata, aceasta initiativa apartine austriecilor, dar nu e exclus sa se extinda si la alte tari europene. S-a eliminat conditia locuirii impreuna Circa 22.500 de familii suplimentare […] The post Cine sunt oamenii care primesc 1.500 de euro, "bonusul pentru familie", daca isi ingrijesc rudele bolnave first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

