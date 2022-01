Stiri pe aceeasi tema

- In județul Suceava s-au raportat 377 de cazuri noi de coronavirus, cu 111 in minus fața de ziua precedenta, dupa ce s-au prelucrat 1.455 de teste. Ca numar de cazuri noi, Suceava se situeaza pe locul V la nivel național, dupa București, cu 1.263, Timiș, cu 793, Cluj, cu 774 și Ilfov, cu 504. De […]…

- Guvernul a decis in sedinta de joi ca finantarea Cancelariei prim-ministrului se va face de la bugetul de stat prin Secretariatul General al Guvernului (SGG) si va putea initia proiecte de acte normative pe domeniile aflate sub incidenta atributiilor sale. Potrivit unui comunicat al Executivului transmis…

- Institutul National de Sanatate Publica informeaza miercuri ca, in saptamana 20 - 26 decembrie, 88,9- din decesele COVID au fost inregistrate la persoane nevaccinate. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere, in saptamana 20 - 26 decembrie, 38,4- din cazurile COVID au fost inregistrate in Bucuresti,…

- ​Premierul Nicoale Ciuca a facut marți alte doua numiri în aparatul de lucru al Guvernului, în afara de cea a lui Marian Neacșu, ca secretar general, cu rang de ministru. Este vorba de Mircea Abrudean, numit șef al Cancelariei prim-ministrului cu rang de ministru și Dan Carbunaru, care a…

- Tot miercuri, BNR lanseaza in circuitul numismatic replica pe suport de polimer dupa prima bancnota de 20 lei emisa de Banca Nationala a Romaniei in anul 1881. Este prima bancnota pe care este prezenta o personalitate feminina, Ecaterina Teodoroiu. Bancnota cu valoarea nominala de 20 lei este imprimata…

- In primele zece luni ale anului au fost dizolvate 25.516 de firme, in creștere cu aproape 20% fața de aceeași perioada a anului trecut. Service-urile auto au fost cele mai afectate. Numarul firmelor dizolvate a crescut cu aproape 20% in primele 10 luni din acest an, pana la 25.516, fata de 21.319 in…

- Peste 70 la suta dintre cazurile de COVID-19 confirmate in saptamana 15-21 noiembrie au fost inregistrate la persoane nevaccinate, in timp ce 88,8% din decese au fost la oameni nevaccinati, se arata in raportul Institutului de Sanatate Publica (INSP). In raportul Centrului National de Supraveghere…

- Numarul persoanelor care au beneficiat de indemnizatii pentru cresterea copilului a fost in luna septembrie de 174.650, in scadere cu 0,67% fata de august, cand 175.820 de persoane au primit acest tip de ajutor social, informeaza AGERPRES . In septembrie, 13.174 de beneficiari au fost suspendati de…