- Guvernul columbian a anunțat ca va incerca sa aduca la suprafața obiecte de pe galionul San Jose, naufragiat in 1708, despre care se crede ca ar conține marfuri in valoare de miliarde de dolari, relateaza The Guardian.

- Ministrul Investițiilor, Adrian Caciu, a comunicat prin intermediul unei postari pe Facebook faptul ca astazi se va depune cerera de plata cu numarul 3 din PNRR, cu valoarea de 2,7 miliarde de euro.

- Valoarea de piata a bursei Indiei a depasit-o pe cea a bursei din Hong Kong, devenind a saptea cea mai mare din lume, pe masura ce optimismul cu privire la perspectivele economice ale tarii a crescut, transmite CNBC, potrivit news.ro.La sfarsitul lunii noiembrie, capitalizarea totala de piata a Bursei…

- Mariana Bezuhla, vicepresedinta a comisiei pentru securitate nationala din parlamentul ucrainean si membra a partidului Slujitorul Poporului, a cerut demiterea comandantului-sef al armatei, generalul Valeri Zalujnii, pentru ca nu ar fi pregatit un plan de razboi pentru anul viitor, relateaza The Guardian,…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania s-au redus la 5,06 miliarde de euro in primele noua luni ale acestui an, de la 8,671 miliarde de euro in perioada ianuarie – septembrie 2022, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, publicate luni, informeaza AGERPRES . „Investitiile directe ale…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut cu 5,1%, in primele noua luni din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, la 5.242 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele 5.242 de societati…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut cu 4%, in primele opt luni din 2023, comparativ cu perioada similara din 2022, la 4.637 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres. Cele 4.637 de societati noi…

- Potrivit jurnalistului Justin Birnbaum de la Forbes, "His Airness" Michael Jordan a devenit primul sportiv care intra in top 400 cele mai bogate persoane din SUA, pe lista Forbes. Baschetbalistul din Basketball Hall of Famer a ajuns in top datorita vanzar