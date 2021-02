Stiri pe aceeasi tema

- Daft Punk, una dintre cele mai importante si apreciate trupe de muzica electronica din istoria muzicii, s-a desfiintat. Cei doi membri ai formatiei, Thomas Bangalter si Guy-Manuel de Homem-Christo, si-au anuntat despartirea, dupa 28 de ani de activitate, prin intermediul unui ultim videoclip cu numele…

- S-a desparțit Daft Punk. Cele mai celebre piese ale trupei! Daft Punk s-a desparțit! Celebrul duo de muzica electronica era format din doi artiști francezi: Guy-Manuel de Homem-Christo și Thomas Bangalter. Trupa și-a caștigat notorietatea in perioada anilor 90, odata cu mișcarea muzicii house din Franța.…

- Daft Punk, una dintre cele mai importante si apreciate trupe de muzica electronica din istoria muzicii, s-a desfiintat. Cei doi membri ai formatiei, Thomas Bangalter si Guy-Manuel de Homem-Christo, si-au anuntat despartirea, dupa 28 de ani de activitate, prin intermediul unui ultim videoclip cu numele „Epilogue”,…

- Duo-ul francez de muzica electronica Daft Punk, creat in 1993, isi inceteaza activitatea, a confirmat luni pentru AFP un reprezentant al grupului, dupa publicarea unui videoclip pe YouTube. Intitulat "Epilogue" ("Epilogue"), videoclipul de opt minute reia scene din filmul lor…

- Daft Punk, unul dintre cele mai cunoscute si influente grupuri muzicale ale ultimilor 30 de ani, a anuntat luni, printr-un videoclip, ca isi inceteaza activitatea. De-a lungul carierei, trupa a primit sase trofee Grammy din 12 nominalizari. Citește și: Valeriu Gheorghița anunța cand se va…

- Daft Punk , duoul parizian responsabil pentru unele dintre cele mai populare melodii dance și pop realizate vreodata, s-au desparțit. Cei doi au anunțat desparțirea printr-un clip de 8 minute intitulat „Epilog”, extras din filmul lor din 2006, Electroma. Thomas Bangalter și Guy-Manuel de Homem-Christo…

- Alin Oprea primește lovitura dupa lovitura dupa divorțul sau de buzoianca Larisa Oprea, iar acum i-a venit randul lui Tavi Colen sa spuna: „Nu am sa-l iert niciodata!”. Fostul partener de scena a lui Alin, Tavi Colen, nu are de gand nici in ruptul capului sa-l ierte pe Alin Oprea, deși au trecut 15…

- "Infiintez o trupa si voi fi DJ. Si vreau sa inchiriez un spatiu in Berlin in care va fi galeria unde imi voi expune lucrarile de arta in timpul zilei, iar seara va fi club de noapte precum Berghain", a declarat el. El a precizat ca planuieste sa colboreze cu muzicienii si producatorii australieni…