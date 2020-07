Cine sunt concurenţii din sezonul 3 de la Puterea Dragostei. 14 tineri îşi caută dragostea la Kanal D "Bine v-am regasit la sezonul 3 . Sunt extrem de emoționata pentru ca ma aflu in aceasta casa pentru prima data. Dar, in același timp sunt și extrem de fericita pentru ca pot sa vin in fața dumneavoastra in calitate de gazda a acestei emisiuni. Paisprezece concurenți, șapte baieți și șapte fete vor intra aici, in casa pentru a-și arata sentimentele, emoțiile, trairile. Și de aceasta data se vor naște noi povești de iubire iar sentimentele vor fi traite la intensitate maxima', a spus Cristina Mihaela Dorobanțu, moderatoarea show-ului. Concurentii din sezonul 3 de la Puterea Dragostei… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net din3 de la Puterea Dragostei…

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce ani de zile a scos din nisip ramașițele morților din lagarul de la Periprava pentru a-le restitui urmașilor, Gheorghe Petrov susține ca actuala conducere a Institutului a inceput sa-i ceara tot soiul de lucruri absurde: sa se mute de la Turda din București, sa prezinte rapoartele pe ultimii…

- Championship este unul dintre campionatele tari ale lumii, chiar daca reprezinta abia a doua liga engleza de fotbal. Printre cele 24 de combatante au fost mereu cluburi de tradiție, iar ajutorul financiar primit de la stat de catre echipele care retrogradeaza le garanteaza stabilitatea. Sezonul 2019-2020…

- "Eu am aflat ca plec de o luna. Efectiv am simtit ca imi sta viata in loc, am simtit ca…. Sunt om caruia ii place sa traiasca foarte mult si intens. Veneam dupa o zi crunta, groaznica și ma uitam al un coș de gunoi roz langa un copac si ma gandeam ca eu am de trait și de facut lucruri pe care nu…

- "Pe masura ce ne apropiem de Marea Finala emotiile, tensiunile cresc, cum e si firesc. Am trecut, alaturi de concurenti, printr-o multime de stari sufletesti, m-am atasat de ei. Am suferit odata cu ei, m-am bucurat atunci cand ei au avut motive sa fie fericiti. Am asistat si la izbucniri ale orgoliilor,…

- Producatorii de pepeni din Dabuleni au scos la vanzare primele lubenițe din acest sezon, prețul cerut fiind de 2 sau 2.5 lei/kilogram, in regim angro. In piețe, prețul cerut de comercianți este, in prima faza, de 3 lei/kilogram. Ca in fiecare an, cei mai mulți dintre aceștia au optat pentru piețele…

- „Arcul de Triumf”, stadionul de langa Manastirea Cașin e revendicat si de lumea fotbalului, desi aici „sportul rege" nu s-a mai jucat din 1927. Dumitru Mihalache, cel care l-a inclus pe lista pentru Euro 2020, e ferm impotriva ideii. Proiectul „Bucuresti, oras candidat pentru Euro 2020", a fost conceput…

- Primaria Eforie cauta societate care sa se ocupe de posturile de salvamari de pe litoral Vor fi 22 de posturi de observare pe plajele din EforiePrimaria orasului Eforie organizeaza o licitatie publica pentru atribuirea contractului aferent achizitia serviciului de salvare acvatica ndash; salvamari si…

- Doamna Elena Codreanu, daca ai calatorii cu trenul pana la Bucuresti, ar fi un bun campanion, stie sa duca firul unei povesti, nu se fereste, la o adica, sa intrebe si, la fel, sa raspunda cu franchete. Vine des cu marfa la piata din Sacalaz, unde sunt patru mese. The post Niciun vis nu l-a insotit…