Cine sunt cele trei finaliste de la Burlacul, sezonul 6. Cum l-au cucerit tinerele pe Andi Constantin / VIDEO

- La finalul Ceremoniei Trandafirului din episodul 14, Andi Constantin a lansat o invitație catre Ana Bene, Alexandra Mucea și Melissa Azak. Burlacul și-a dorit sa viziteze Cappadocia alaturi de ele, spre incantarea acestora și dezamagirea Simonei Balaceanu, respectiv a Malinkai Zina.

- Emil și Alina s-au apropiat foarte mult in doua zile. Cei doi și-au declarat sentimentele, iar Emil este convins ca nu vrea sa mai cunoasca o alta fata din casa. Ce a raspuns Alina cand a fost intrebata de catre Simona daca il place pe noul concurent.

- Mircea Lucescu povestește ca, dupa desparțirea de naționala Turciei, a incercat sa revina la fosta sa echipa, dar Șahtior Donețk l-a refuzat. Apoi, a ajuns la Dinamo Kiev și a cucerit trei trofee din primul sezon. Sezonul s-a incheiat pentru Mircea Lucescu, a cucerit trei trofee inca din primul an…

- Alexandra Mucea s-a suparat ca Andi Constantin a uitat de ziua ei de nume și a facut dezvaluiri neașteptate. Nu a durat mult și aceasta a primit un cadou, in episodul 10 din sezonul 6 al emisiunii „Burlacul”, difuzat pe 13 mai 2021.

- In timp ce Andi Constantin se relaxa alaturi de Kubra la piscina, fetele au lasat inhibițiile deoparte și s-au intrecut in mișcari de dans senzuale. Acesta a fost momentul in care Alexandra Mucea a facut dezvaluiri neașteptate, in episodul 10 din show-ul „Burlacul”, difuzat in 13 mai 2021.

- In episodul 9 al show-ului Burlacul sezon 6, Andi Constantin le-a invitat in oraș pe Simona Balaceanu, Melissa și Alexandra Mucea. Cei patru s-au distrat pe cinste la date, acolo unde a avut ocazia sa afle mai multe detalii despre pretendentele la inima lui.

- Sezonul cu numarul șase al emisiunii „Burlacul” a fost așteptat cu sufletul la gura de toți telespectatorii. Andi Constantin, noul burlac al acestui sezon, a pornit intr-o cursa nebuna pentru a gasi femeia care sa-i cucereasca inima definitiv. Inițial, au fost 25 de fete care s-au inscris la emisiune…

- Andi Constantin și Alexandra Mucea au avut parte de o intalnire in Bazar. Burlacul a ales aceasta locație pentru ca, potrivit lui, aceasta se potrivește cu starea vesela a tinerei pretendente.