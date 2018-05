Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de presupusi hoti de vite a atacat satul Gwaska, aflat intr-o zona izolata din nordul Nigeriei, ucigand cel putin 51 de persoane, inclusiv mai multi copii, informeaza site-ul postului BBC News.

- Igor Dodon a avut o intrevedere vineri, 27 aprilie, la Sankt Petersburg, cu guvernatorul Gheorghi Poltavcenko. In cadrul discutiilor, oficialii au abordat „un spectru larg de probleme ce tin de relatiile moldo-ruse pe plan national si regional”. Seful statului nu a ezitat sa transmita laude la adresa…

- Organizatorii actiunii au facut un apel la o „adunare tacuta„ pentru a onora memoria victimelor si pentru a exprima „furia„ in urma acestei tragedii. „Spaga omoara copiii", scrie pe una din pancartele care puteau fi vazute in piata din centrul Moscovei. Pe o alta pancarta din Piata Puskin scrie "Coruptia…

- Ministrul de Externe britanic, Boris Johnson, gandeste ca Putin va folosi Mondialele de fotbal pentru propaganda sa: asa cum a facut Hitler cu Jocurile Olimpice din 1936. Intr-o perioada de tensiune extrema intre Regatul Unit si Rusia, din pricina cazului Skripal, ministrul de Externe, face o paralela…

- Este, neindoielnic, o victorie stralucita, un triumf, o avalansa, un plebiscit: sa le salutam ca atare. Nu numai ca seful de la Kremlin a reusit, gratie unui mod de viata sportiv pe care n-il impartaseste cu generozitate, sa stapaneasca efectele uzurii datorate varstei, dar uzura puterii ii este cu…

- Fotbal la patru ace! Presedintele FIFA, Gianni Infantino si presedintele Federatiei Rusiei, Vladimir Putin si-au demonstrat abilitatile tehnice, jongland cu balonul si facand schimb de pase chiar la Kremlin.

- Avertizand, in plina campanie electorala, ca Rusia dispune de o panoplie de noi si invincibile rachete, liderul de la Kremlin reia un mijloc de santaj folosit altadata de liderii URSS. In 1 martie, intr-un discurs in tonalitatea celor pronuntate de Stalin sau Hrusciov in anii cei mai tensionati ai Razboiului…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit luni, la Kremlin, pe conducatorul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, impreuna cu care a analizat stadiul pregatirilor in vederea Cupei Mondiale 2018, informeaza agentia EFE. Reuniunea urma sa aiba loc la Soci, pe…