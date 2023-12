Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca a solicitat un memorandum in Guvern, in maximum doua saptamani, privind cumpararea de bratari electronice pentru persoanele aflate sub control judiciar. „Am avut o interventie in timpul sedintei de guvern si am cerut atat vicepremierului, ministrului de Interne,…

- Actiunile Canada Goose Holdings au crescut cu 2,8% imediat dupa semnarea tranzactiei. Fabrica romaneasca, pe piata de 22 de ani, a colaborat cu Canada Goose inca din 2007, fiind responsabila pentru o gama de articole vestimentare de succes, printre care HyBridge Knit Jacket, conform . Tranzactia marcheaza…

- • La flacara acestui vechi meșteșug – lecții predate viitorilor iubitori de frumos! Luiza Radulescu Pintilie Probabil nu am sa trec niciodata pragul muzeului sticlei din New York, care reunește, in cea mai mare colecție de acest tip din lume, peste 45 000 de exponate, dar in mod cert pot macar sa mi-l…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca aproape toata Europa s-a abtinut la votul rezolutiei ONU prin care se cere un armistitiu imediat intre Israel si militantii palestinieni Hamas pentru a putea fi trimise ajutoare in Fasia Gaza. ”Aproape toata Europa s-a abtinut fiindca am fost nemultumiti cu textul…

- George Burcea a luat o decizie importanta pentru viitorul lui, astfel ca a decis sa iși faca bagajele și sa se mute din Romania. Actorul s-a desparțit de Viviana Sposub și iși dorește acum sa se concentreze mai mult asupra carierei sale.Dupa trei ani de relație, Viviana Sposub a decis sa puna punct…

- Dupa performanța obținuta de Ana-Maria Margean, un alt roman face spectacol pe scena de la Americas Got Talent. Este vorba despre Adrian Stoica, dresorul de caini care a impresionat și pe scena talentelor din Romania, in sezonul 12 și a caștigat premiul de 1 milion de dolari.Adrian Stoica, datorita…

- Eveniment inedit pentru județul Maramureș, dar și pentru orașul Baia Mare. Dupa ce anul acesta au facut istorie, cu galele de kickboxing organizate, in Brașov și Suceava reprezentanții circuitului internațional, Colosseum Tournament organizeaza in data de 20 octombrie 2023 a 40-a ediție a promoției.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut marți, 19 septembrie 2023, la New York, Statele Unite ale Americii, o intervenție in cadrul Summitului privind Obiectivele de Dezvoltare Durabila - Dialogul Liderilor cu tema „Unitate și solidaritate: inta