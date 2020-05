Cine sunt brașovenii care nu mai au nevoie de declarații după data de 15 mai? Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a aunțat ca, dupa data de 15 mai, restricțiile de deplasare nu vor mai fi atat de rigide. Totuși, trebuie precizate cateva lucruri. „Nu trebuie sa exageram, trebuie sa renunțam la deplasarile la care se poate renunța. Ce ramane totuși obligatoriu este in continuare in prima etapa interzisa deplasarea in afara localitații, cu excepții, care vor fi enumerate in decizia Comitetului pentru situații de urgența. De exemplu, cine merge la serviciu, se poate merge in afara localitații pentru muncile agricole, pentru sporturi individuale. Cand ieșim din localitate… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

