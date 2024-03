Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a informat vineri seara ca Romania a obtinut castig de cauza in dosarul Rosia Montana judecat la Curtea de arbitraj international de la Washington (ICSID) contra companiei Gabriel Resources.

- Potrivit ICSID - Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții, Romania nu trebuie sa plateasca despagubiri, ci, dimpotriva, canadienii trebuie sa achite țarii noastre cheltuieli de judecata in valoare de circa 2 milioa