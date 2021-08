Zilele liberalului clujean Adrian Nechita Oros in fruntea Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale sunt numarate și se deja au inceput sa se traga sforile pentru a i se lua locul. Potrivit informațiilor noastre, pentru inlocuitorul lui Oros sunt vehiculate trei nume: traseistul politic Daniel Constantin – fost ministru al Agriculturii in era Ponta, Marcel Boloș – plimbat in ultimii ani la Dezvoltare și Transporturi și fost ministru al Fondurilor Europene in cabinetul Orban, și liderul PNL Alba, deputatul Florin Roman. Cele mai mari șanse se pare ca le are Florin Roman, un contestatar de…