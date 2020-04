Stiri pe aceeasi tema

- Ca sa justifice inchiderea Sucevei și situația care se degradeaza, ceas dupa ceas, in toata țara, autoritațile ii cearta chiar pe cei care sufera. Statul a ajuns sa prezinte suferinzii de COVID-19 drept ”1000 de persoane care sunt purtatori și care circula liber” pe strazi.”Ministrul Sanatații, Nelu…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a beneficiat de prioritate in testarea pentru Covid-19, pentru ca a fost trecut drept medic, pe listele Spitalului Judetean Suceava.Numele lui Flutur, pe lista cu persoanele testate la SJ Suceava Conform site-ului Stiridebucovina.ro, numele…

- Nelu Tataru ar urma sa preia conducerea ministerului Sanatații Nelu Tataru. Foto: Agerpres. Secretarul de stat, Nelu Tataru, ar urma sa preia conducerea Ministerului Sanatatii dupa ce demisia lui Victor Costache a fost acceptata de premisul Ludovic Orban. Propunerea de înlocuire…

- Vasile Rimbu, managerul Spitalului Județean Suceava, a fost demis miercuri de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, in subordinea caruia se afla spitalul. Solicitarea de demisie a fost facuta de secretarul de stat Nelu Tataru, aflat intr-un control la Suceava. La Suceava este cel…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a achzitionat pentru Sucursala CNE Cernavoda echipamente de monitorizare a vibratiilor. Valoarea contractul atribuit societatii Messystech SRL,este 58.941 de euro.Potrivit datelor furnizate de Registrul Comertului, societatea a fost infiintata in anul 1999 si…

- Un numar de 11 medici ai Spitalului Județean de Urgența Suceava sunt internați in Secția de Boli Infecțioase dupa ce au fost testați pozitiv pentru noul coronavirus, anunța instituția spitaliceasca suceveana.Aceștia sunt din secțiile UPU, Boli Infecțioase, Pneumologie și Ortopedie.Potrivit comunicatului…

- Cand l-a avut invitat pe liderul PRM in platou, in campania pentru alegerile parlamentare din 2014, la Bucovina TV, Bogdan Gheorghiu s-a declarat “onorat”, titrand pe burtiera: “Tribunul in Bucovina”516.000 de euro de laPrimaria si CJ SuceavaTeleviziunea Bucovina TV, la care este unic asociat ministrul…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, si managerul Spitalului Judetean de Urgente „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, Vasile Rimbu, au avut, joi, o intalnire cu ministrul Sanatatii, Victor Costache, in cadrul careia au discutat cateva dintre proiectele mari de ...