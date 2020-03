Cine preia tronul de la Regina Marii Britanii? Succesiunea explicata simplu!

Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Buckingham a anuntat miercuri ca regina Elisabeta a II-a este intr-o stare de sanatate buna, la doar cateva zeci de minute dupa aparitia publica a informatiei potrivit careia prințul Charles, fiul sau cel mare, a fost pozitiv cu coronavirus. Citeste si Printul Charles, 71 de ani, a…

- Printul William, in locul Reginei? Se intoare Harry in familia regala? In plina pandemie de Coronavirus, Regina Elisabeta (93 de ani) si Printul Philip (98 de ani) au parasit Palatul Buckingham. Acestia vor sta, in urmatoarea perioada, in izolare la Castelul Windsor. Saptamana trecuta, Ministrul Sanatatii…

- Kate Middleton a vorbit despre familia sa, dar și despre o noua posibila sarcina. Ducesa a explicat și care este parerea soțului ei, Prințul William, despre un al patrulea copil. Dupa ce s-a intalnit cu liderii mai multor comunitați și grupuri din Bradford, Kate, in varsta de 38 de ani, a vorbit cu…

- Regina Elisabeta a II-a este de acord cu o „perioada de tranzitie” in care printul Harry si sotia sa Meghan vor petrece timp in Canada si Marea Britanie. Suverana, care s-a intalnit luni cu printul de Wales, ducele de Cambridge si ducele de Sussex, a analizat urmatorii pasi care vor fi facuti in relatia…

- Palatul Buckingham a dat publicitatii o fotografie-portret realizata cu ocazia intrarii intr-un nou deceniu, in care regina Elisabeta a II-a apare alaturi de primii trei mostenitori la tronul Regatului Unit: fiul sau, printul Charles, nepotul sau, printul William, si stranepotul sau, printul George,…

