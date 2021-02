Cine poate rezolva problema Ciprului? Discutiile de pace dintre cele doua parti ale insulei divizate Cipru nu au avut evolutii spectaculoase de-a lungul anilor, dar acum s-a schimbat baza acestor negocieri. S-a vorbit despre o reunificare a Ciprului ca o federatie bi-comunala, dar se contureaza o idee noua: formarea a doua state. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

