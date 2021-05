Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput filmarile pentru sezonul 2 din Emily in Paris Aflam, in toamna anului trecut, faptul ca serialul Emily in Paris va avea parte de sezonul 2. Motiv de bucurie imensa pentru fanii producției ce s-a bucurat de un extraordinar succes, dar a și starnit numeroase controverse. Vezi aceasta postare…

- Cum arata actorii din Laguna Albastra in prezent Dupa un naufragiu pe o insula pustie, doi copii cresc impreuna, se indragostesc in adolescența și incearca sa iși construiasca o viața in paradisul izolat. Este povestea filmului Laguna Albastra, lansat in anul 1980. Pelicula ii are in rolurile principale…

- A fost diagnosticata în toamna anului trecut cu cancer limfatic, iar imaginile cu ea pe patul de spital au facut rapid înconjurul planetei. Carla Suarez Navarro vine cu o veste minunata: a revenit la antrenamente dupa ce a câștigat unul dintre cele mai importante meciuri din viața…

- Cum s-au imbracat vedetele, pozand acasa, pentru SAG Awards 2021 Sezonul premiilor continua la Hollywood. Bineințeles, in condiții de pandemie. Duminca seara s-a desfașurat, in Statele Unite, ceremonia de decernare a Screen Actors Guild (SAG) Awards. Nu a fost un eveniment clasic, ci unul exclusiv online.…

- La o zi dupa anunțul împacarii, Gael Monfils a cerut-o în casatorie pe Elina Svitolina. La jumatatea lunii februarie, cei doi anunțau ca o iau pe drumuri diferite.Pe 20 februarie, Gael Monfils anunța pe Instagram desparțirea de Elina Svitolina. Cei doi nu au putut sta mult timp departe…

- Cine este tenismena Naomi Osaka, marea caștigatoare de la Australian Open La 23 de ani, Naomi Osaka a reușit o performanța incredibila. S-a impus pentru a doua oara la Australia Open, dupa ce a invins-o in finala de sambata pe americanca Jennifer Brady. Așa se face ca numele lui Naomi Osaka este cumva…