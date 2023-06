Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, sambata seara, intr-o conferinta de presa, ca este foarte dezamagit de infrangerea cu 5-1 suferita in derby-ul cu FC Rapid si de faptul ca formatia sa incheie sezonul in acest fel, scrie Agerpres."Sunt foarte dezamagit de rezultat…

- Gabi Badalau a primit lovitura de grație. Ce se intampla cu iubitul Biancai Dragușanu dupa ce judecatorii Tribunalul Giurgiu au decis sa mențina masura controlului judiciar luata pe data de 22 martie. Iubitul Biancai Dragușanu este acuzat de comiterea unor infracțiuni de corupție. Gabi Badalau, lovitura…

- Vești proaste pentru Gabi Badalau cu cateva zile inainte de sarbatoarea Paștelui! Procurorii Direcției Naționala Anticorupție au decis sa il trimita in judecata in dosarul in care este acuzat de procurorii DNA ca ar fi dat mita unui primar. Ce risca iubitul Biancai Dragușanu daca va fi gasit vinovat.

- Gloria Buzau a remizat, sambata, a treia oara consecutiv in play-off. Dincolo de rezultat, considerat modest in fața unei echipe care pierduse fara drept de apel cu Dinamo, ramane jocul, unul lent, previzibil, fara sclipiri și mai ales fara pasiune. Aspecte recunoscute și de Adrian Mihalcea, tehnicianul…

- Maria Constantin și Robert Stoica se vor casatri vara aceasta, pe 4 august. Evenimentul nu va avea loc in Capitala, ci la cațiva kilometri distanța. Artista a dat cateva detalii despre cea mai importanta zi din viața ei. Evenimentul va avea loc pe data de 4 august, la localul lui Gabi Badalau, din Bolintin…

- Miercuri, 5 aprilie, polițiștii Biroului Investigații Criminale Pitești au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind o talharie calificata, persoana banuita aflindu-se in stare de arest preventiv. Despre ce este vorba? Pe 17 februarie, un tanar in varsta de 20 de ani, din Pitești, a pulverizat…

- Gabi Badalau, fiul lui Niculae Badalau, a afost pus sub control judiciar de procurorii DNA. Actualul iubit al Biancai Dragușanu, cu care obișnuia sa mearga in vacanțe exotice, este acuzat de comitereea infracțiunii de dare de mita.

- Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu au, astazi, o noua infațișare la proces. Actuala iubita a lui Gabi Badalau a dat-o in judecata pentru defaimare și ii cere daune uriașe cantareței. La Antena Stars, ea oferit primele declarații inainte de a intra in sala de judecata.