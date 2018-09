Cine finanteaza serviciile de sanatate in Romania si cum sunt cheltuiti banii

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, intentia de a transfera serviciile medicale din penitenciare catre Ministerul Sanatatii (MS), scrie Agerpres.El a declarat, la Targu Ocna, ca a demarat discutii cu oficialii MS pentru incheierea unui protocol care sa permita preluarea in…

- Brasovul este un oras din ce in ce mai modern, ajungand chiar usor in topul celor mai favorabile medii de trait din Romania. In ultima vreme, investitiile din Brasov nu mai stau pe loc. Iar in aceasta directia autoritatile s-au indreptat si in ceea ce priveste transportul in comun. Brasovul a anuntat…

- Alte 2.300 de medicamente ar urma sa dispara de pe piata romaneasca in perioada imediat urmatoare, dupa ce aproape 2.000 de medicamente au fost retrase de producatori in decursul ultimilor doi ani, avertizeaza reprezentanții Asociației Producatorilor de Medicamente Generice din Romania. 60% din acestea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, considera ca Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta nu corespunde nevoilor regiunii, ea spunand ca ori nu s-a investit suficient in aceasta unitate medicala, ori s-a investit si nu se vede. Ea a precizat ca Ministerul Sanatatii a alocat spitalului opt milioane…

- Președintele Klaus Iohannis trebuie sa plateasca statului aproximativ 1,2 milioane lei; Suma a fost anunțata de ministrul Eugen Teodorovici, vineri, la Bistrita, el precizand ca presedintele Romaniei ar trebui sa achite “imediat” catre bugetul de stat banii rezultați din chiriile percepute pentru imobilul…

- Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a aprobat acordarea împrumutului de 12 milioane de euro Republicii Moldova pentru reînnoirea parcului de ambulanțe al Centrului Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca. Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale menționeaza…

- Cel mai mare magazin online din Romania, eMAG, s-a extins in regiune din necesitate, pentru a contracara marii jucatori globali, a declarat directorul executiv Iulian Stanciu. Compania are nevoie de cat mai multi clienti pentru a obtine fondurile necesare pentru investitii si dezvoltare. Astfel, micul…