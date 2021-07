Cine este Zanni, câștigătorul Survivor? Cine este Zanni, caștigatorul Survivor? Sambata s-a disputat marea finala Survivor Romania 2021. Concurenții ajunși pana in ultima etapa a show-ului s-au infruntat pentru ultima oara pe traseele deja celebre. Unul singur a ieșit insa invingator la final. Este vorba despre Zanni, concurent in echipa Faimoșilor. El a caștigat titlul de Supraviețuitor, dar și premiul in valoare de 250.000 de lei. Cei 3 supraviețuitori care s-au infruntat in finala au fost Zanni, Marius Craciun și Andrei Dascalu. Marius a fost primul eliminat, iar batalia finala a fost intre Zanni din echipa Faimoșilor și Andrei de… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

