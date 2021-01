Cine este Vlad Voiculescu: Fiu de turnator la Securitate, nepot de securist, cu facultatea terminata in 11 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al Sanatații are planuri mari cu sistemul asigurarilor. Vlad Voiculescu a vorbit la preluarea mandatului de la Nelu Tataru despre faptul ca este nevoie de o asigurare complementara privata, pe langa cea de stat. Din chiar prima zi ca ministru al Sanatații, iata ca Vlad Voiculescu face…

- Vlad Voiculescu, noul ministru al Sanatații, a preluat joi mandatul in absența predecesorului. Pe langa gestionarea pandemiei, constructia de spitale si depolitizarea sistemului de sanatate, Voiculescu a anunțat ca va propune si un nou tip de asigurare complementara privata, pe langa cea de stat.…

- Mai multe personalitati se vor implica in campania de comunicare pe tema vaccinarii anti-COVID, declara la RFI noul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, care precizeaza ca prioritar este personalul medical, „nu politicienii, nu oricine altcineva”. El atrage atentia ca „orice relaxare ar fi o greseala…

- Vlad Voiculescu nu va mai candida pentru funcția de viceprimar, fiind propunerea USR-PLUS pentru funcția de ministru al Sanatații. In locul lui Vlad Voiculescu va candida pentru funcția de viceprimar din partea...

- Reprezentantul Romaniei la OMS Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru postul de prim-ministru, a declarat vineri, la Digi 24, dupa ce in urma negocierilor PNL-USR PLUS-UDMR portofoliul Sanatatii a revenit Aliantei USR PLUS, ca in mod cert Vlad Voiculescu, al carui nume este vehiculat pentru ocuparea…

- Cel puțin 30 de spitale nu indeplineau condițiile de igiena și siguranța, la sfarșitul anului 2016, spune fostul ministru al Sanatații. Starea medicului erou Catalin Denciu, stabila. Specialiștii belgieni se tem de o infecție nosocomiala Voiculescu precizeaza ca, in mandatul sau, a stabilit mai…