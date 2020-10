Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban se afla in izolare, in așteptarea testului pentru coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu o persoana suferind de COVID-19. Premierul și-a anulat participarea la evenimentele din aceasta perioada.

- In Romania sunt 10.058 de bolnavi de coronavirus izolati la domiciliu, din cauza epidemiei de COVID-19. Intre ei este și Alexandra Marian,care a cerut urna mobila, dar a fost refuzata. Reprezentantii BEJ Timis spun ca nu ii pot obliga pe membrii sectiilor de vot sa mearga la bolnavii de coronavirus.Bolnavii…

- In urma cu doua zile, Adelina Pestrițu a anunțat cu lacrimi in ochi ca a fost infectata cu noul coronavirus. In acest moment, vedeta este internata in spital. Cand au auzit vestea trista, prietenii i-au transmis mesaje, printre aceștia și Oana Roman, care a aflat mai tarziu de ceea ce i se intampla…

- Interpreta Tatiana Spinu a fost diagnosticata acum doua saptamini cu Covid – 19. Intr-o postare pe Facebook, cintareața le-a povestit prietenilor sai virtuali despre experiența traita. Deși a facut o forma ușoara și s-a tratat acasa, Tatiana a marturisit ca s-a simțit de parca „a fost pe alta planeta”.…

- Urmari grave dupa ce 30 de tineri din Vaslui, intre care și o adolescenta infectata cu noul coronavirus, au plecat la mare dupa o petrecere de majorat. 10 dintre tinerii din grup au noul coronavirus.

- Din informațiile noastre, polițiștii argeșeni s-au autosesizat in cazul tinerei de 21 de ani, diagnosticata cu noul coronavirus și care a refuzat internarea sub semnatura. Va reamintim ca in urma cu o saptamana, un barbat din Argeș și-a pierdut atat fiica cat și soția, ambele infectate cu noul coronavirus.…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a fost testat de doua ori pentru coronavirus, dar rezultatele au fost negative, in contextul in care o membra a delegatiei bulgare care a participat la summitul UE a fost diagnosticata ca avand Covid-19.Liderii tarilor europene si ai institutiilor UE, precum…

- Cercetatori din Australia au realizat un test de sange care poate determina o eventuala infectie cu coronavirus in aproximativ 20 de minute, o premiera mondiala in acest domeniu, transmite Reuters. Oameni de stiinta de la Universitatea Monash sustin ca testul lor poate determina daca o persoana este…