Cine este soțul Danei Rogoz, barbatul cu 19 ani mai in varsta decat vedeta Dana Rogoz și-a gasit iubirea in urma cu 16 ani, in persoana regizorului Radu Dragomir. Povestea lor de dragoste nu a fost una lipsita de controverse. Dar atunci cand sentimentele sunt puternice și destinul le este favorabil, parca nimic nu mai conteaza. Nici macar diferența de varsta de 19 ani. Inainte de a o cunoaște pe Dana, Radu Dragomir a fost casatorit preț de mai bine de un deceniu cu actrița Ozana Oancea. Au impreuna și un copil. Au existat de-a lungul anilor mulți care au acuzat-o pe Dana Rogoz ca a destramat o…