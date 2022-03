Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au parasit Ucraina de la inceperea invaziei militare ruse a depasit 2,5 milioane, a anuntat vineri Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), informeaza Agerpres.Potrivit datelor ONU, peste 1,5 milioane de oameni au plecat din Ucraina spre Polonia, aproximativ 225.000…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, afirma, vineri, dupa ce a participat la discutii cu vicepresedintele american Kamala Harris, ca Romania se afla in prima linie a democratiei occidentale. Ciolacu a reiterat sprijinul Romaniei pentru refugiatii din Ucraina. "Romania…

- Kamala Harris a fost adesea prima femeie care a ocupat anumite funcții. Uneori, este numita "Obama feminin". Asemeni fostului președinte, Kamala Harris este metisa telegenica, și-a petrecut o parte din copilarie in strainatate, in Canada.

- Casa Alba discuta activ despre o posibila vizita a vicepresedintelui Kamala Harris in Polonia si in Romania, pentru a arata solidaritatea Statelor Unite ale Americii cu aliatii din Europa de Est, in contextul razboiului din Ucraina, spun surse de la Washington citate de publicația

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca a avut o convorbire telefonica cu vice presedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris.In cadrul dialogului, a fost analizata situatia de securitate din regiune, ca urmare a agresiunii militare ruse asupra Ucrainei. Vice presedintele SUA a transmis multumiri…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, a avut o convorbire telefonica cu vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris. Cei doi au discutat despre impactul razboiului din Ucraina si necesitate acordarii de sprijin guvernului si poporului vecin impotriva agresiunii militare ruse.

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a avut o convorbire telefonica cu vice-presedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, context in care fost confirmata decizia ambelor guverne de a continua sprijinul acordat guvernului si poporului ucrainean impotriva agresiunii militare ruse.

- Xiomara Castro a depus, joi, juramantul ca prima femeie presedinte a Hondurasului, in prezenta vicepresedintei SUA Kamala Harris, urmand se confrunte cu dificultati in legatura cu un Congres puternic divizat si relatiile cu China, transmite Reuters preluata de newsr.ro Castro, flancata de…