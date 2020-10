Stiri pe aceeasi tema

- Rudy Giuliani, avocatul personal al președintelui american Donald Trump, este din nou în centrul unei controverse dupa ce a fost surprins într-o ipostaza stânjenitoare în noul film al lui Sacha Baron Cohen, transmite The Guardian.Giuliani apare într-o scena din…

- Avocatul personal al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, a fost surprins intr-o ipostaza compromitatoare intr-o filmare cu o reportera falsa care lucra pentru regizorul Borat, Sacha Baron, ce urmeaza sa lanseze vineri un nou film, relateaza The Sun.

- Rudy Giuliani, avocatul personal al presedintelui american Donald Trump, a declarat pentru New York Times ca a preferat sa dea publicatiei New York Post o copie a hardului de pe laptopul presupus a apartine lui Hunter Biden, intrucat alte portaluri de stiri ar fi cautat sa conteste informatiile de pe…

- Mark Meadows, șeful de personal de la Casa Alba, susține ca o parte din sumele de bani care par sa curga spre familia Biden vin in principal din Romania, Ucraina și China, iar americanii se pot aștepta sa afle mai multe ”in zilele viitoare”, potrivit Fox News. ”O parte din banii care par sa curga spre…

- Casa Alba a fost avertizata de serviciile secrete americane ca celebrul avocat Rudy Giuliani, fost primar al orasului New York, este folosit de rusi pentru a-i furniza informatii false presedintelui Donald Trump.

- Ilie Nastase (74 de ani), campion la US Open in 1972, spune ca avea o relație speciala cu Donald Trump, actualul președinte al Statelor Unite ale Americii. Ediția actuala de la US Open este una atipica, cu multe restricții și momente controversate. Ilie Nastase iși amintește cum arata turneul de la…