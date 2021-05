Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Borleanu a fost onoratul caștigator al unui cuțit de aur in urma bucatelor aduse pe masa juraților ”Chefi la cuțite”. Cel care i-a oferit ”distincția” a fost chef Florin Dumitrescu. Tot in cadrul interviului pentru emisiunea gastronomica de la Antena 1 am aflat și povestea sa. A renunțat la studii…

- Dupa ce a slabit spectaculos, Florin Dumitrescu a ajuns sa fie criticat de fani. Celebrul jurat de la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, a fost tras aspru la raspundere dupa ce a inlocuit dieta cu... pastele. Cei din mediul online nu l-au iertat deloc pe faimosul bucatar.

- Chef Catalin Scarlatescu a avut parte de o surpriza de zile mari la Antena 1. Juratului de la Chefi la Cuțite nu i-a venit sa creada. Ce s-a intamplat in mijlocul emisiunii. Cine este concurentul care i-a refuzat cuțitul de aur și care a fost motivul sau incredibil. A fost o premiera la Antena 1. […]…

- Paula Andreea, zisa si Sophi, este din Constanta, locuieste in 2 Mai, si a fost aseara, la Chefi la cutite, de la Antena1, cu o reteta de supa crema de dovleac.Absolventa de stiinte politice, aceasta a marturisit faptul ca se ocupa si cu politica, dar si cu gatitul sau turismul.A a decis sa pregateasca…

- Maria Luca are 12 ani, este din Rașnov și s-a prezentat in fața juraților de la „ Chefi la cuțite”, sezonul 9 , impecabil. Chiar daca a avut emoții fata și-a adunat forțele și a decis sa pregateasca un desert indian, menit sa surprinda papilele gustative ale celor trei jurați. Maria Luca i-a uimit pe…

- Una dintre cele mai așteptate emisiuni de la Antena 1 sta pe cale sa inceapa. Show-ul Chefi la cuțite urmeaza sa-și deschida in curand porțile, iar anunțul a fost facut chiar de catre juratul Florin Dumitrescu!

- Sorin Bontea și-a facut fanii extrem de fericiți, caci a facut marele anunț in legatura cu emisiunea in care apare alaturi de Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Juratul a spus cand apare la Antena 1 sezonul 9 de la ”Chefi la cuțite”.

- Sezonul 9 al show-ului culinar „Chefi la cuțite” vine cu surprize mari pentru publicul telespectator. Filmarile pentru noul sezon au inceput de mai bine de o luna, iar cei trei jurați chefi – Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu – sunt extrem de entuziasmați pentru ediția care va putea…