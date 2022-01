Cine este "prezidențiabilul" pe care Putin vrea să-l instaleze la Kiev prin lovitura de stat: Evgheni Muraev Vladimir Putin și-a mobilizat trupele la granița cu Ucraina, și-a trimis emisarii sa negocieze cu Occidentul, dar nu s-a oprit aici. Potrivit dezvaluirilor facute sâmbata noaptea de ministerul britanic de externe, Putin vrea sa orchestreze o lovitura de stat la Kiev, iar omul pe care vrea sa-l instaleze la conducerea fostei republici sovietice este un fost parlamentar ucrainean Evgheni Muraev. Însa cine este Muraev, omul care inițial a ridiculizat acuzațiile Londrei, pentru ca apoi sa iasa cu un apel la o așa-zisa unitate a poporului ucrainean, susținând ca este nevoie de noi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina crede ca un grup de hackeri care au legatura cu serviciile secrete din Belarus a efectuat un atac cibernetic care a lovit site-urile web ale guvernului ucrainean saptamana aceasta, a declarat un inalt oficial de securitate ucrainean, potrivit Reuters. Serhiy Demedyuk, secretar adjunct al Consiliului…

- Moscova a anuntat vineri o inspectie neprevazuta a pregatirii de lupta a trupelor sale din Extremul Orient si a precizat ca ele vor exersa mobilizarea in baze militare indepartate din Rusia pentru antrenamente, relateaza Reuters și Agerpres. Manevrele militare ale Rusiei sunt urmarite cu atentie…

- Adjuncta secretarului de stat american Wendy Sherman a declarat luni ca SUA au reiterat, in cadrul consultarilor de luni cu Rusia privind arhitectura de securitate, avertismentele occidentale in privinta unei eventuale invadari a Ucrainei, au fost ferme in respingerea propunerilor de securitate ale…

- Turcia a cerut luni Rusiei sa renunte la pretentiile sale “unilaterale” si sa aiba o abordare mai constructiva pentru a iesi din impasul in care se afla cu puterile occidentale si NATO in privinta Ucrainei, transmite AFP. “Pentru ca o propunere sa fie acceptata, ea trebuie sa fie acceptabila pentru…

- Zelenski nu a dat vreun detaliu cu privire la cum și cand ar putea fi ținut referendumul, dar a spus ca este una dintre opțiunile de a reinvia un proces de pace blocat in estul Ucrainei și de a pune capat conflictului cu Rusia vecina.In ultimele saptamani, Ucraina s-a straduit sa consolideze sprijinul…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- Rusia nu are de gând sa invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propaganda rau intentionata a Statelor Unite, a declarat sâmbata seful serviciilor de informatii externe al Moscovei, Serghei Nariskin, transmit Reuters și news.ro. Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un…

- Rusia a anuntat miercuri demararea unei anchete pentru estimarea prejudiciului sau dupa decizia justitiei olandeze de a returna Ucrainei o colectie nepretuita de artefacte de aur din Crimeea, disputata intre Moscova si Kiev, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Comitetul de ancheta al Federatiei Ruse…