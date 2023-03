Deciziile luate de Catalin Bordea, Nelu Cortea, Delia și Cheloo in cadrul celui de-al șaselea episod iUmor i-a trimis la votul publicului pe șapte dintre concurenți, unii dintre ei fiind la prima apariție pe scena show-ului de umor. Claudia Chiraș, trupa Berrari, Gregory Brown, Emanuel Draguț, Gigel Frone și Tudorel Popa, Morten – The Maniac și Paul Szabo au venit cu numere diferite și, in același timp, spectaculoase. Cand s-a dat „Stop vot!“, comediantul din Cluj-Napoca a fost cel care și-a adjudecat un loc direct in finala sezonului 14 iUmor, asta dupa ce, anul trecut, Paul Szabo a ajuns și…