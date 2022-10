Stiri pe aceeasi tema

- Patru comisari de poliție clujeni, eliberați din arest Foto: Arhiva. Cei 4 comisari de la Poliția Cluj, care fusesera ieri reținuți de procurorii anticorupție, au fost eliberați astazi și plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Este vorba despre comisarul șef de poliție Mircea Ion Rus, fost…

- Poliția Cluj are un nou șef, in persoana comisarului șef Mihai Rus, nepotul lui Ioan Rus, fostul ministru de Interne din perioada guvernului Nastase. Comisarul șef Mihai Rus a condus in trecut Inspectoratul de Poliție Județean Alba, iar in ultimii ani a fost șeful Brigazii de Operațiuni Speciale (BOS)…

- Inspectoratul Județean de Poliție Cluj are un nou șef, incepand de vineri – 21 octombrie. Este vorba despre Mihai Rus, spun sursele publicației noastre, nepotul fostului ministru de Interne – Ioan Rus. Instalarea unui nou „Rus” la carma poliției clujene are loc dupa ce IPJ Cluj a ramas fara conducere.…

- Fostul șef al Inspectoratului de Poliție Cluj a fost reținut de procurorii DNA. Mircea Rus este suspect de abuz in seriviciu in forma continuata. Alaturi de el au mai fost reținute și alte personaje din conducerea poliției clujene. Procurorii DNA i-au reținut, joi, pe fostul șef al Inspectoratului…

- Procurorii DNA i-au reținut, joi, pe fostul șef al Inspectoratului de Poliție Cluj, Mircea Rus, pe adjunctul instituției, Daniel Sorin Graur, și pe șeful de la resurse umane, potrivit surselor G4Media.ro.