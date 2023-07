Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cateva luni intense de competitie, sezonul sapte al show-ului Mireasa a ajuns la final ieri la Antena 1. Hatice si Mihai, Catalina si Vlad, Daiana si Dani, Simona si Andrei si Maria si Antonio sunt concurentii care și-au construit poveștile de dragoste pana in ultima clipa a sezonului sapte.

- Maria și Antonio au caștigat „Mireasa” sezon 7. Indragostiții, care s-au și casatorit in finala emisiunii de la Antena 1, au plecat acasa cu premiul cel mare in valoare de 40.000 de euro. Cinci cupluri au intrat in finala „Mireasa” sezon 7: Hatice și Mihai, Catalina și Vlad, Daiana și Dani, Simona și…

- Astazi, 10 iulie 2023, a avut loc finala sezonului cu numarul 7 a emisiunii "Mireasa"! Daca pe concurenți i-am vazut stralucind la dansul mirilor, iata ca a venit randul sa vorbim și despre prezentatorarea TV acestui show matrimonial difuzat la Antena 1. Ce ținuta a purtat Simona Gherghe in finala sezonului…

- Astazi a fost o zi mare pentru concurenții sezonului cu numarul 7 ai emisiunii "Mireasa", difuzata la Antena 1. Ei bine, cumplurile finaliste s-au casatorit, insa numai unul a castgat marele premiu in valoare de 40.000 de euro. Dupa ce finala a fost deschisa de momentul artistic al Claudiei Patrascan,…

- Amfitriona show-ului “Mireasa” de la Antena 1 s-a obișnuit sa se lase pe mana specialiștilor cand vine vorba de aparițiile ei pe micul ecran. Recent, la petrecerea VIVA! 2023, Simona Gherghe a uimit prin outfitul etalat, care ii punea in evidența formele de invidiat. Cine o imbraca pe Simona Gherghe…

- La inceputul emisiei Mireasa de pe 9 iunie 2023 Simona Gherghe a anunțat o incalare grava de regulament. A existat un conflict cu amenințari intre Roberto pe o parte și Antonio și Dani pe cealalta parte.

- Giulia a revenit in mediul online cu o postare despre Antonio. Aceasta i-a rugat pe telespectatorii Mireasa sa nu ii mai trimita filmulețe sau mesaje cu ce face acesta in competiția matrimoniala de la Antena 1.

- Anca Țurcașiu a marturisit cum a reușit sa aiba un stil de viața sanatos, dar și care este secretul pentru o viața fericita. Actrița a vorbit, in exclusivitate, pentru Antena Stars despre rolul divinitații in viața ei și despre momentul in care s-a regasit pe sine.