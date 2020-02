Stiri pe aceeasi tema

- A murit fostul ministru al Agriculturii Decebal Traian Remeș. Fostul politician avea cancer și era internat la Oncologie de o saptamana. Decebal Traian Remeș s-a nascut la data de 26 iunie 1949 in comuna Basești (județul Maramureș). A absolvit in anul 1971 cursurile Facultații de Științe Economice…

- Unul dintre cei cinci procurori care candideaza pentru functia de sef al DNA este Crin-Nicu Bologa, in prezent prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj. Fost sef al DNA Cluj, Bologa a fost in 2017 protagosnistul unui episod care a vulnerabilizat un important dosar de coruptie.Procuror…

- Legatura dintre artistii romani si iubitorii de arta se va putea realiza mai usor, primii avand acum la dispozitie un portal, unde isi vor putea prezenta CV-ul si creatiile. Proiectul apartine unor doctoranzi la Facultatea de Arte si Design din cadrul Universitații de Vest Timisoara. Un grup de tineri…

- Un grup de tineri artiști timișoreni din cadrul Facultații de Arte și Design a Universitații de Vest Timișoara au demarat un proiect unic, menit sa aduca impreuna creatorii și iubitorii de arta. Proiectul Arta și Artiști Romani are o motivație pur educaționala. The post Arta și artiști romani la Timișoara…

- Alex Benchea este primul alpinist nevazator din Romania care a escaladat varful Kilimanjaro din Africa, de 5.895 de metri, la finalul unei expeditii incepute in 10 decembrie. Alex Benchea a anuntat pe Facebook ca reusit sa cucereasca duminica, 15 decembrie, varful Kilimanjaro din Africa, de 5895 de…

- Evenimentul se va desfașura în prezența ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian-Nicolae Bode, și a ministrului Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloș. Abrudean, 35 de ani, a facut parte din PNL timp de 17 ani. El a absolvit Facultatea de…

- Județul Cluj a ramas fara prefect timp de cateva zile, iar in urma ședinței de guvern de vineri, 13 decembrie 2019, Mircea Abrudean a fost numit in aceasta funcție. Mircea Abrudean are 35 de ani și a fost membru PNL timp de 17 ani. A absolvit Facultatea de Studii Europene la Universitatea Babeș-Bolyai,…

- Scrisoare deschisa a unui profesor al Facultații de Științe Politice Ca membru al unei comunitați academice fondate pe libertate de expresie, integritate și drept la demnitate, precum și in calitate de cercetator al evoluției relației dintre spațiul politic și cel academic in special in fostele state…