Catalin Botezatu este cel mai cunoscut designer din Romania. Creatorul de moda a fost mereu și este, in continuare, susținut in cariera de mama lui. Doamna Maria Botezatu este o femeie cu un succes uriaș in lumea afacerilor. Chiar daca este femeia care i-a dat viața unuia dintre cei mai ravniți barbați din showbiz, aceasta a stat departe de lumina reflectoarelor. Iata cine este mama lui Catalin Botezatu.