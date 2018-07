Stiri pe aceeasi tema

- Un nou trib a fost format și este pregatit sa se arunce in mijlocul unei aventuri exotice in indepartata insula africana Magadascar. Luptatorul de kickboxing Alesx Filip face parte din tribul sportivilor și e pregatit sa iși testeze limitele.

- Vedeta de ani buni a Media Pro a fost cooptata in cel mai nou proiect al concurenței. Uite ce format va prezenta la Antena 1. Il știți din telenovelele postului Acasa TV, din postura de concurent al emisiunii „Ferma vedetelor” de la Pro TV, de prezentator al show-ului „Fort Boyard” sau co-prezentator…

- Octavian Strunila schimba trustul și va prezenta emisiunea “Ultimul trib” care urmeaza sa fie difuzata pe Antena 1. Indragitul actor și se pregatește sa plece intr-o aventura exotica in Madagascar. “Ultimul trib” este noua provocare pe care o lanseaza Antena 1. Emisiunea iși propune sa trimita trei…

- Un nou trib a fost format și este pregatit sa se arunce in mijlocul unei aventuri exotice in indepartata insula africana Magadascar. Dupa tribul format din oameni de rand, este randul sportivilor sa stranga randurile pentru a intra in lupta la ”Ultimul Trib”, in curand, la Antena 1.

- A fost anunțata deja prima echipa, din cele trei ale show-ului „Ultimul trib”, format asemanator cu Exatlonul de pe Kanal D. In emisiunea difuzata pe Antena 1 vor participa vedete, oameni de rand și sportivi. Unul dintre concurenții care ajung in Madagascar este chiar Dorian Popa, care s-a cam dat de…

- Radu Mazare a fost condamnat la șase ani și șase luni de inchisoare, de judecatorii Tribunalului Constanța. Decizia nu este definitiva, noteaza Ziua Constanța . Fostul edil al Constanței a fost judecat pentru vanzarea unui teren din mamaia la preț subevaluat. Radu Mazare este acuzat de patru infractiuni…