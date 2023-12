Cine este Legend Airlines, compania aviatică românească în avionul căreia poliţia franceză a găsit 11 minori neînsoţiţi Avionul retinut joi de autoritatile franceze pe aeroportul Vatry pentru o ancheta vizand un presupus trafic de persoane este operat de compania romaneasca de charter Legend Airlines SRL. Aeronava zbura din Dubai si avea avea destinatia Nicaragua, dar a aterizat la Vatry pentru o escala tehnica. Numai ca, la aterizarea aeronavei, informata fiind de un anonim, poliția franceza a intervenit si a retinut avionul la sol, dupa ce la bordul aeronavei s-au depistat 11 minori neinsotiti, printre cei 303 de pasageri indieni. Imediat a fost declansata o ancheta judiciara cu privire la condițiile și scopul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turkish Airlines ia in calcul extinderea activitații in Romania. Compania e cunoscuta pentru navele sale de tip wide-body (avioane cu fuselajele mari, care au doua culoare intre scaune). Estimarile realizate de companie arata ca la nivel global, traficul aerian se va dubla pana in 2042, urmand a creste…

- Un barbat reținut pentru violența in familie și conducere fara permis, dus in sediul Politiei din Buhusi, a fugit de sub nasul oamenilor legii, pe geamul de la toaleta.Surse din randul anchetatorilor au precizat ca barbatul din Bacau care a evadat din sediul politiei ar fi fost retinut pentru violenta…

- Cererea procurorilor Parchetului de pe langa Trinunalul Sibiu privind arestarea in lipsa a celor trei suspecti in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner va fi judecata in 22 noiembrie. ”Judecatorul de drepturi si libertati a decis ca judecarea propunerii de arestare sa aiba loc in data…

- Danuț Lupu s-a predat astazi, 8 octombrie, autoritaților din Romania. Fostul fotbalist a fost preluat de polițiști de la aeroportul Otopeni și dus la Penitenciarul Rahova. Acesta s-a intors din Dubai, acolo unde era in vacanța, ca sa iși execute pedeapsa. Fostul internațional are de executat 7 luni…

- Danuț Lupu ajunge in urmatoarele ore in Romania. Potrivit unor surse judiciare, acesta se afla la bordul unui avion care vine din Dubai.Fostul fotbalist are de executat o pedeapsa de 7 luni si 10 zile inchisoare, dupa ce a fost prins de doua ori conducand fara permis. Știre in curs de actualizare.…

- Danuț Lupu (56 de ani) revine azi in Romania. El va fi așteptat de autoritați pe aeroportul Otopeni, urmand a-și executa pedeapsa de 7 luni și 10 zile de inchisoare, primita dupa ce a fost prins de doua ori conducand fara permis. Fostului mijlocaș i-a fost anulat carnetul de șofer inca din 30 aprilie…

- Surse din cadrul Loteriei Romane au dezvaluit ca directorul general al acestei instituții, ANDREI IONUT VALERIU , opteaza pentru calatorii in stil de lux, alegand sa zboare la business class, in timp ce premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, alege varianta economica, alaturi de cetațenii obișnuiți. Datele…

- Regal artistic la Timisoara unde s-a deschis astazi expozitia-eveniment dedicata marelui sculptor Constantin Brancusi. Publicul larg are ocazia sa admire 100 de lucrari și documente, multe aduse pentru prima data in Romania, din Paris și Londra.