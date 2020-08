Cine este Kamala Harris, arma anti-Trump a lui Joe Biden Candidatul democrat a ales-o pâna la urma pe senatoarea de California. Ea devine prima femeie de culoare de pe &"biletul&" pentru Casa Alba



E numita &"Obama feminin&". Ca și fostul președinte, ea este metisa, telegenica, și-a petrecut o parte din copilarie în strainatate, în Canada, este avocata, buna în dezbateri și a fost aleasa în Senat. Ca și el, ea face istorie: Kamala Harris este prima afro-americana și asiatica-americana ce devine coechipiera unui candidat la președinție, scrie saptamânalul francez Le Point, citat de Rador.



Nu este o surpriza.

Sursa articol: hotnews.ro

