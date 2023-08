Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu aproximativ doua saptamani, un scandal de proporții a izbucnit in Costinești. Patru barbați s-au luat la bataie in mijlocul mulțimii, iar cand polițiștii au intervenit, aceștia i-au batut și pe ei. Ei bine, unul dintre jandarmi a reușit sa ii bata pe barbații agresivi, iar abilitațile sale…

- Jandarmul care a pus la pamant bombardierii din Costinești a ieșit la lumina: Ce face in timpul liber și ce mesaj transmite romanilorTimp de 5 ani, a fost luptator in Legiunea Straina, o unitate de elita a Armatei Franceze. S-a intors in Romania cand a hotarat sa-si intemeieze o familie. Astazi,…

- Patru barbați au fost implicați intr-un scandal de proporții in Costinești, dupa ce au inceput sa se ia la bataie pe plaja. Dupa ce polițiștii au intervenit, aceștia i-au bataut și pe ei. Cel care a atras atenția tuturor a fost unul dintre polițiștii care a reușit sa ii bata pe agresori. S-a aflat despre…

- Scandalul de la Costinești, in urma caruia un jandarm a batut de unul singur mai mulți barbați recalcitranți, a devenit viral pe rețelele de socializare.Citește și: Jandarmul care i-a batut pe barbații recalcitranți de la Costinești este viral pe rețele: Oamenii il felicita masiv Conform unor…

- Cazul din Costinești a ajuns in atenția tuturor, inclusiv a autoritaților care au luat masuri. Dupa ce s-au batut și au fost agresivi chiar și fața de polițiști, patru barbați au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia urmeaza sa ajunga joi, 17 august, in fața instanței din Mangalia.

- Analistul militar Radu Tudor susține ca explozia minei marine de la Costinești nu este deloc o surpriza, iar turiștii din Romania se pot aștepta oricand la un nou incident de acest tip. Analistul susține ca Rusia a umplut Marea Neagra cu astfel de mine marine, iar curenții din Marea Neagra ii pot aduce…

- Marius Stefan Achim, unul din cei periculoși interlopi din Romania, fost soldat in Legiunea Straina, a ucis cu patru focuri de arma un tanar de 22 de ani, chiar in scara blocului unde locuia victima și in urma cu o saptamana a fost condamnat definitiv la inchisoare pe viața, scrie Adevarul.Curtea de…

- Mamaia, Eforie Nord și Costinești se afla in topul destinațiilor preferate de romani pentru petrecerea unei vacanțe. In nordul litoralului romanesc aleg sa mearga in special special tinerii intre 18-34 ani (49%) și cei cu venituri mari, de peste 4.000 lei (52%).