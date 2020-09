Cine este iubita lui Selly

USR Timiș a depășit PSD și PNL

În ceea ce privește numărul traseiștilor PSD și PNL au fost surclasate de USR Timiș în ceea ce privește traseismul politic. Deși atât social-democrații, cât și liberalii, au racolat politicieni de la alte partide, USR Timiș le poate preda... The post USR Timiș a depășit PSD și PNL appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]