Cine este iubita lui Ion Țiriac? Este fostă campioană la gimnastică ritmică Ion Țiriac (81 de ani) a fost intotdeauna discret in privința vieții sale private. Deși nu a confirmat sau negat, in presa se speculeaza ca omul de afaceri ar forma un cuplu cu actuala Președinta a Federației Romane de Gimnastica Ritmica. Cine este iubita lui Ion Țiriac? Este fosta campioana la gimnastica ritmica Ion Țiriac și Irina Deleanu (45 de ani) au fost surprinși de mai multe ori impreuna in București. La Jocurile Olimpice de Vara din 1992, Irina s-a clasat pe locul 6, apoi, un an mai tarziu, sportiva s-a retras. In prezent, un concurs de gimnastica ritmica ii poarta numele, Cupa Irina… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

