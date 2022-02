Un barbat in varsta de 34 de ani, din Cluj-Napoca, a fost ridicat de polițiști dupa ce s-a dat drept medic estetician. Barbatul este acuzat de inșelaciune și exercitarea fara drept a unei profesii. Falsul medic este Razvan Vasilas și iși racola clienții pe rețelele de socializare, apoi efectua diverse activitați, fara a deține atestatele legale, cu sprijinul unui alt barbat, in varsta de 32 de ani. In urma percheziției, au fost descoperite și indisponibilizate substanțe utilizate in cadrul intervențiilor estetice și consumabile medicale, precum seringi. „Barbatul in cauza a fost condus la sediul…